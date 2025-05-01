الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 52,418 شهيد

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس 1-5-2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 18 شهيد ( منهم 1 شهيد انتشال)، و 77 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 52,418 شهيد و 118,091 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,326 شهيد، 6,050 اصابة).