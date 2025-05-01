هل يقرر الاحتلال توسيع الحرب على غزة؟

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 1-5-2025، أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع الحرب على غزة باجتماع لها الأحد المقبل.

وقالت موريا أسراف مراسلة القناة 13: "تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع يوم الأحد لمناقشة قضية توسيع الحرب على قطاع غزة". وفق قولها.

ومن جانبها، نقلت قناة كان العبرية عن صحيفة واشنطن بوست قولها: إسرائيل قامت مؤخرًا بإعادة رسم خارطة قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، حيث قلّصت المساحات التي يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها إلى نحو الثلث مما كانت عليه سابقًا".

وأضافت القناة العبرية: "بحسب التقرير، أعلنت إسرائيل أن نحو 70% من المناطق المتبقية في القطاع أصبحت إما مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق مخلاة، في خطوة يرى مراقبون أنها تُعقّد من أوضاع السكان المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل استمرار العمليات العسكرية". وفق قولها.