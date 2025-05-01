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شهيدان بقصف الاحتلال لجنوب لبنان
استُشهد مواطنان لبنانيان وأصيب آخران، اليوم الخميس 1-5-2025، باستهداف طائرة مسيرة لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "شهيد وجريحان في الغارة الإسرائيلية على سيارة في ميس الجبل جنوبي لبنان".
كما أضافت الصحة اللبنانية: شهيد وجريح في غارة الاحتلال الثانية على سيارة في ميس الجبل جنوبي لبنان".
وكان الطيران المسير الإسرائيلي استهدف "بيك اب" على طريق ميس الجبل – بليدا ما ادى الى استشهاد مواطن لبناني.