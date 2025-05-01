زامير: نتجه لتوسيه العملية العسكرية بغزة!

فلسطين اليوم

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس 1-5-2025، أن الجيش قد يوسع العملية العسكرية بقطاع غزة إذا احتاج لذلك.

وقال زامير خلال حفل تكريم 120 ضابطا بالجيش الإسرائيلي، بحضور بنيامين نتنياهو: "سنزيد وتيرة العملية (في غزة) وكثافتها، وإذا طلب منا ذلك، فسنفعل ذلك قريبا". بحسب وصفه.

وأضاف: "نتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامنا، والحرب أزهقت أرواح الكثير من جنودنا وهناك من دفعوا ثمنا كبيرا". على حد قوله.

وقال زامير: "الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة، ونحن نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة". وفق قوله.

كما زعم زامير أن "الجيش الإسرائيلي موحد، وليس هناك يمين أو يسار داخل صفوف الجيش". على حد قوله.