3 شهداء بقصف متواصل للاحتلال على دير البلح

فلسطين اليوم

استُشهد 3 مواطنين وأُصيب عدد آخر، اليوم الخميس 1-5-2025، بغارتين من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان و5 إصابات باستهداف طائرات الاحتلال موقعا في مدينة دير البلح وسط القطاع".

وأضافت المصادر: "إن القصف الإسرائيلي تم على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة".

كما تم وصول طفل شهيد جراء استهداف الاحتلال خيمة بجوار مسجد بلال بن رباح في شارع عكيلة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 18 مواطنا استشهدوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وأضافت المصادر:"5 مواطنين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المخيم الغربي غربي مدينة خان يونس، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خطيرة في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي خان يونس، فيما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال استهدفته في منطقة المنارة جنوب شرق المدينة".

وتابعت: "أن مواطنين آخرين استشهدا إثر استهداف مدفعية الاحتلال المزارعين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن آخر جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الرضيع بالبلدة".