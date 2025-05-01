أطباء بلا حدود يحذر من توقف جميع الأنشطة الطبية بغزة

فلسطين اليوم

أكد مدير الأنشطة الطبية في منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية اليوم الخميس 1 مايو 2025، أن منع "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من 60 يوماً يهدد بتوقف جميع الأنشطة الطبية في القطاع.

وشدد على أن الوضع الطبي في القطاع "سيء للغاية"، لاسيما تحت وطأة الهجمات المستمرة والحصار الإسرائيلي المكثف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبين، أن الوضع في غزة كان سيئا للغاية طوال فترة الحرب، لكنه الآن يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال:" لم تصلنا أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ نحو شهرين، ما وضع جميع الأنشطة الطبية والمستشفيات أمام خطر التوقف".

وتواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".