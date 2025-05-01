بلدية بيت لاهيا تطلق نداءً عاجلاً للمؤسسات الدولية

فلسطين اليوم

أطلقت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة اليوم الخميس 1 مايو 2025، نداء استغاثة عاجل للمؤسسات الدولية لإنقاذ المدينة من كارثة بيئية وصحية وشيكة.

وأكدت البلدية، توقف معظم آبار المياه ومضخات الصرف الصحي بسبب انعدام الوقود وتدمير المرافق، فضلاً عن خطر انتشار الأوبئة والأمراض مع غياب النظافة ووسائل مكافحة الحشرات.

وطالبت البلدية، بإدخال الوقود وقطع الغيار لتشغيل البنية التحتية، وتوفير آليات ثقيلة لرفع الأنقاض وفتح الطرق، ودعم جهود مكافحة البعوض والحشرات، وإرسال فرق ميدانية لتقييم الوضع الإنساني.

ومع مرور شهرين على الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، تتزايد تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع خاصة بين الأطفال، وقد تجددت الدعوات للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة والمساعدات، بالإضافة لإعادة تمكين البلديات من العمل.