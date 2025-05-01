5 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف منزل بخانيونس

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الخميس 1 مايو 2025، 5 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلًا بجوار مسجد الشافعي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق شهود عيان، فقد استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال جراء قصف منزل بخانيونس، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بالإضافة لعدد من المصابين بينهم أطفال.

والشهداء هم:

1- لمياء عبد محمد أبو سحلول

2- محمد إبراهيم فريح أبو سحلول (طفل)

3- أحمد إبراهيم فريح أبو سحلول (طفل)

4- أسامة أحمد محمد أبو سحلول

5- مجهول