إطلاق صرخة من غزة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال

فلسطين اليوم

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس 1 مايو 2025، صرخة ودعوة للوقوف ضد الممارسات الظالمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تهدد مستقبل العمال الفلسطينيين في القطاع، وتجعل من توفير فرص العمل والعيشالكريم حلماً بعيد المنال.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال، يمر قطاع غزة بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة.

وأشار المكتب إلى أن هذا اليوم ا لذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وأبرزهم فئة العمال.

ويعيش العمال في قطاع غزة أوضاعاً صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتيةوالمرافق الحيوية. هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثرالمناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.



ومع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع فيحالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.



وأضاف المكتب: منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بالإضافةإلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة.

ولفت إلى أن الأكثر إيلاماً هو أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي،

واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلىإلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة. إذ تُظهر التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغةتمنعهم من العودة للعمل.

واعتبر المكتب الإعلامي، اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة إنسانية هامة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل، في قطاع غزة.

وطالب المكتب ، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص. إن التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلى رأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، باعتباره ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش.



وشدد المكتب الإعلامي، على أن الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريعتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل. كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيفمعاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم.

وأكد على أهمية تحقيق العدالة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعمالكافي لضمان حقوقهم الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير.

كما أكد أن العامل الفلسطيني له الحق في بيئة عمل آمنة، وفي الحصول على الأجر الذييكفل له حياة كريمة في ظل ظروف صعبة للغاية.

وحيا المكتب الإعلامي، عمال قطاع غزة وكل من يقف إلى جانبهم في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية، وإن اليوم العالمي للعمال هو فرصة لتجديدالدعوة إلى الوقوف ضد الممارسات الظالمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"

والتي تهدد مستقبل العمال الفلسطينيين في القطاع، وتجعل من توفير فرص العمل والعيشالكريم حلماً بعيد المنال.