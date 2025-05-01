خشية ملاحقتهم: إخفاء هويات 120 جندياً إسرائيلياً في حفل سنوي

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس 1 مايو 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إخفاء هويات 120 جندياً إسرائيلياً في حفل تكريم سنوي خشية ملاحقتهم دولياً بسبب حرب غزة.

وكان جيش الاحتلال، قد قرر في وقت سابق إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا بالخارج؛ جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة لاستصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويشمل هذا الإجراء الذي أقره رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون، كما تشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.