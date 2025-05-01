خلال أبريل: 4 جنود قتلى في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 1 مايو 2025، أن 4 من صفوف الجيش الإسرائيلي والمستعربين قتلوا خلال شهر إبريل/نيسان 2025 في معارك قطاع غزة.

ووفق الإعلام العبري، فقد قتل الجنود الأربعة خلال معارك في غزة وفق الآتي:

- 19 إبريل: مقتل جندي من وحدة قصاصي الأثر في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة.



- 24 إبريل: مقتل ضابط إسرائيلي بنيران قناص في بيت حانون شمال قطاع غزة.



- 26 إبريل: مقتل جندي إسرائيلي وشرطي من وحدة المستعربين في معارك حي الشجاعية شرق غزة.