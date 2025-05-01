الكشف عن ظروف قاسية ولا إنسانية يعيشها الأسير حسن سلامة

فلسطين اليوم

قال مكتب إعلام الأسرى اليوم الخميس 1 مايو 2025، أن الأسير حسن سلامة يتعرض لاعتداءات متكررة، حيث يقبع في عزل انفرادي مستمر في زنزانة مجدو منذ شهور ومحروم من حقوقه الأساسية وسط ظروف قاسية ولا إنسانية.

وكشف المكتب، عن تعرض سلامة لـ 6 اعتداءات جسدية تعرض لها خلال شهرين فقط تنفذها وحدات القمع بهدف كسر إرادته وتحطيم جسده.

وأشار إلى اتباع سياسة الإهمال الطبي والتجويع حيث تراجع وزنه إلى 62 كغم ويعاني من الجوع المزمن وتساقط في الأسنان وضعف في البصر وصداع دائم.

كما أوضح المكتب، أن سلامة يحرم من النظارة الطبية رغم مطالباته المتكررة إلا أن طلباته البسيطة تُرفض.