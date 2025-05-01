"إسرائيل" لازالت تحترق وتوقعات بزيادة وتيرة الحرائق ظهراً

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس 1 مايو 2025، أن الحرائق لا تزال مشتعلة في منطقة القدس، فيما ستشتد اعتبارًا من بعد الظهر،الرياح الغربية مرة أخرى، ويتجدد خطر اندلاع الحرائق.

ووفقًا للتقديرات، فإن نافذة الفرصة للسيطرة على الحريق ستُغلق ابتداءً من الساعة 14:00.

ومن المتوقع أنه بين الساعة 16:00 و19:00، ستعود الرياح الغربية بقوة كبيرة، ما سيستلزم تكثيف جهود فرق الإطفاء إلى أقصى حد.

ووفق الصحيفة، ما يزيد عن 100 فريق إطفاء يواصلون مكافحة الحرائق الهائلة في تلال القدس، حيث اشتعلت النيران في 24 ألف دونم من الأراضي

فيما أفادت ما تسمى بهيئة الإطفاء والإنقاذ الصهيوني: أنه لا تزال 155 فرقة إطفاء تعمل بكامل قوتها في جميع بؤر الحريق.

ومع بزوغ الفجر، بدأت طائرات الإطفاء التابعة لسرب "إلعاد" بتنفيذ جولات جوية فوق البؤر الرئيسية وبالقرب من التجمعات السكنية، بهدف الفصل بين النيران والمنازل.

وأكدت أنه حتى هذه اللحظة، لم تتم السيطرة على الحريق بعد.