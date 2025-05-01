9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف على بيت لاهيا ودير البلح ورفح

فلسطين اليوم

ارتقى منذ ساعات الصباح اليوم الخميس 1 مايو 2025، تسعة شهداء وأصيب آخرون في قصف متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

فقد استشهدت، الطفلة رقية خالد الشريف جراء قصف إسرائيلي سابق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما ارتقى 3 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على مزارعين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح

والشهداء هم: محمود إياد محمود شلوف، ومحمد محمود عبد الرحمن شلوف، ورجاء أبو ختلة.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، لعدد من المزارعين.

والشهيدان هما: وسام عدنان المصري، مراد حامد المصري.

فيما أصيب 4 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف مدفعي استهدف شقة سكنية في أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد الشاب محمد نضال حسن ابو ريدة، في قصف مدفعي في بلدة خزاعة.

فيما استشهد الشاب أحمد هشام أبو دلال بقصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.