العدوان على غزة متواصل: قصف عنيف وتحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمزيد من الغارات والدمار الواسع، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى، مع استمرار استعداد جيش الاحتلال لتوسيع عملياته البرية بعدة مناطق في القطاع والسيطرة على أراضٍ جديدة، في ظل تحذيرات أممية من سوء الأوضاع الإنسانية.

فقد أكد مكتب الأمم المتحدة، أن 80% من أطفال غزة يعانون سوء تغذية، و92% بلا غذاء كافٍ، و65% من السكان بلا مياه نظيفة، ما يهدد صحتهم ويفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة.

و بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين عسكريين لم تسمهم، فإن "من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحسباً لتوسع متوقع في القتال بالقطاع".

ومع استمرار إسرائيل في منع إدخال المساعدات، اعتبر مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" جوناثان فاولر، أن قطاع غزة "يمر بأسوأ مرحلة للأزمة الإنسانية التي يشهدها منذ بدء الحرب"، مبيناً أن الوضع في غزة "ليس معقداً، بل هو واضح للغاية". وأشار إلى أنّ من الطبيعي ألّا يجد الفلسطينيون في القطاع أي شيء ليأكلوه نتيجة منع إسرائيل وصول المساعدات الغذائية والإمدادات لأكثر من 50 يوماً.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس، إن نحو 3 آلاف شاحنة تابعة لها محملة بإمدادات تنتظر خارج غزة، لكن الحصار يمنع دخولها، مشيرة إلى أن مليون طفل يعتمدون على المساعدات، ومن دونها تكون حياتهم في خطر، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر ورفع الحصار، في وقت قالت فيه الولايات المتحدة في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة أونروا بالعمل في غزة.