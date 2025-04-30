مستوطنون يطعنون مواطنا ويحرقون أراضي زراعية في دوما جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاماً، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مستوطنين في قرية دوما جنوب نابلس، في إطار تصعيد متواصل لاعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في القرية، واعتدت على أحدهم، حيث طعنوه في ظهره قبل أن يُنقل إلى المركز الطبي المحلي لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، أقدم المستوطنون على إضرام النيران في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من القرية، ما أدى إلى إحراق عدد من أشجار الزيتون.

وتشهد قرى وبلدات الضفة الغربية سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي ينفذها المستوطنون، وتشمل الاعتداء الجسدي، وتخريب الممتلكات، وإحراق المحاصيل الزراعية، وخاصة أشجار الزيتون، في ظل حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر الأهالي من أن هذه الاعتداءات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، والتضييق على المواطنين لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.