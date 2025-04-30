لمناسبة يوم الأسير .. مؤتمر في نقابة الصحافة ببيروت

فلسطين اليوم

بدعوة من هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، عُقد اليوم الأربعاء مؤتمر صحفي في بيروت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الحقوقية والفصائل الفلسطينية، إلى جانب قوى وأحزاب لبنانية.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر دعمهم الكامل للأسرى في سجون الاحتلال، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناتهم.

وألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله، الحاج محمود قماطي، كلمة المقاومة الإسلامية، وجّه فيها التحية للأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، مندداً بممارسات الاحتلال الصهيوني داخل الزنازين، ومطالباً بتحرك حقوقي عاجل لإطلاق سراحهم.

كما شدد قماطي على أن “نهج المقاومة سيستمر حتى تحرير القدس وكامل التراب الفلسطيني”.

من جهته، ألقى عضو المكتب السياسي في منظمة الصاعقة، وائل المعاري، كلمة قوى التحالف الفلسطيني، حيث دعا إلى اعتبار يوم الأسير محطة نضالية ثابتة في الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن معاناة الأسرى لا يجب أن تُنسى.

بدوره، قدم نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وائل حسنية، تقريراً مفصلاً عن أوضاع الأسرى، مطالباً بإنهاء الحرب في غزة ووقف الانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.

واختتم المؤتمر بكلمة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، الذي أكد وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى والمقاومة في غزة، داعياً إلى الوحدة الوطنية كمدخل لمواجهة الاحتلال وتحرير الأسرى.