اندلاع مواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، عدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات عنيفة في بعض المناطق دون تسجيل إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في محيط منطقة “خلة الراعي”، دون أن يُبلغ عن اعتقالات في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقل مصدر صحفي عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي أودلا وبيتا جنوب مدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بيتا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة، دون ورود أنباء عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين، ونفذت عمليات تمشيط في أطراف القرية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد الاعتداءات والمداهمات الليلية من قبل قوات الاحتلال.