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الراصد العلامي: الطقس الخماسيني الحار سيستمر حتى ساعات الليل
بين الراصد الجوي ليث العلامي، أن الطقس الخماسيني الحار الذي تتأثر به البلاد سيستمر حتى ساعات مساء اليوم.
وأوضح العلامي، أن الحر سينكسر في وقت مُتأخر من الليل، بينما الغُبار سيتلاشى تدريجياً نهار يوم غدٍ الخميس، مبيناً كل ذلك يتزامن أحيانا بهطولات مطرية مُتفرقة فوق بعض المناطق.
ويتأثر طقس بفلسطين بموجة خماسينية حارة منذ ساعات صباح اليوم، اشتعلت على اثرها الحرائق في جبال مدينة القدس المحتلة بفعل قوة الرياح المرافقة للموجة الخمسينية.