انتشال شهيد جراء اصابته برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء30/4/2025م، بانتشال شهيد جراء استهدافه من قبل الاحتلال شرق مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن عدد من المواطنين تمكنوا من انتشال جثمان شهيد "مجهول الهوية" من دوار أبو ماهر حلس شرق حي الشجاعية ، وتم نقله إلى المستشفى المعمداني.

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 23 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023م، 15منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,400 شهيدًا و 118,014 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.