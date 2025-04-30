كتيبة جنين تعلن تفجير عبوة ناسفة في آلية "إسرائيلية" ببلدة اليامون

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين، مساء اليوم الاربعاء30/4/2025م، تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية "إسرائيلية" في بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" تمكن مقاتلونا في سرية اليامون من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع سجيل معدة مسبقًا في آلية عسكرية"، مؤكدة أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات العدو المقتحمة للبلدة في عدة محاور وفق متطلبات وظروف الميدان".

ومنذ أكثر من 100 يوم يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مناطق شمال الضفة، وخاصة مدينة جنين، حيث تشهد المدينة عمليات تجريف وهدم وتدمير لكافة مرافقها ومنازلها، فضلا عن تغول آلة البطش الإسرائيلية في دم سكانها واعتقالهم وسط صمت عربي ودولي على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة، تقابله المقاومة بالتصدي والمقاومة بسلاحها وادواتها المتاحة.