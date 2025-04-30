فلسطين اليوم

أكدت وسائل اعلام "إسرائيلية"، اليوم الاربعاء30/4/2025م، أن "إسرائيل" طلبت مساعدات دولية لإخماد الحرائق المندلعة في جبال مدينة القدس المحتلة.

وبحسب القناة 13، فإن مئات المستوطنين يفرّون سيرًا على الأقدام على الطريق رقم 1، مؤكدة أن "إسرائيل" طلبت مساعدات دولية لإخماد النيران.

وأوضحت أن 119 فريق إطفاء و13 طائرة يحاولون إخماد الحرائق الضخمة في جبال غربي القدس التي وصلت للطريق رقم 1 والتهمت عدة مركبات.

بدوره، أعلن المفوض العام لسلطة الإطفاء والإنقاذ، تفعيل خطط الطوارئ ورفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى واستدعاء فرق إطفاء من جميع المناطق بسبب تواصل اندلاع الحرائق في القدس، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت

وفي نفس السياق، أكدت قناة كان العبرية، أن ٤ دول أوروبية هي : "اليونان، كرواتيا، قبرص، إيطاليا قررت المشاركة إلى جانب الاحتلال في إطفاء الحرائق المندلعة في منطقة القدس المحتلة".

من ناحيتها، قررت مدينة أشكلون تأجيل فعاليات "عيد الاستقلال" إلى يوم غد، وفي أشدود وبئر السبع تُجرى حاليًا تقييمات للوضع، وفقا لهيئة البث "الإسرائيلية".

وبشأن الخسائر البشرية، أكدت ما يسمى نجمة داوود الحمراء، وقوع 12 إصابة في صفوف المستوطنين بسبب دخان الحرائق الواسعة في جبال القدس والاحتلال يرفع مستوى التأهب.

وبسبب موجة الحر الشديدة التى تضرب فلسطين والأراضي المحتلة، اندلعت النيران في مساحات واسعة من جبال القدس حاولت طواقم الإطفاء السيطرة عليها، لكن قوة الرياح حالت دون ذلك وادت لانتشارها وتوسع مداها لتشمل مناطق ومساحات زراعية كبيرة في المدينة.