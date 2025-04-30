صحة غزة: 42% من مرضى غسيل الكلى في القطاع توفوا جراء تقليص جلسات علاجهم

فلسطين اليوم

أكد رئيس قسم أمراض الكلى في مستشفى الشفاء بغزة د. غازي اليازجي، اليوم الاربعاء30/4/2025م، وفاة أكثر من 42% من مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.

وبين اليازجي في تصريح صحفي، أن الوزارة عملت على تقنين عدد جلسات الغسيل نتيجة نقص الأجهزة، بسبب تدميرها أو حرقها، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، لافتا إلى أن تقليص عدد الجلسات يؤدي إلى تراكم السموم والسوائل على القلب والرئتين، وارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى.

كما لفت إلى أن المجاعة وسوء التغذية وتلوث المياه في قطاع غزة تساهم في تدهور صحة مرضى الكلى وتهدد حياتهم.

وشهدت أقسام مجمع الشفاء الطبي حرقا ودمارا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، اذ اقتحام الاحتلال بآلياته باحات المجمع الطبي الوحيد في مدينة غزة، وعاث به دمارا، فضلا عن قتله العشرات من الأسر النازحة والمرضي التي كانت تتواجد داخل المجمع هربا من جحيم الموت والنار الذي طال كافة مناطق قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,314 شهيدًا و 117,792 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.