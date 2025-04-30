شهيد برصاص طائرة "إسرائيلية" جنوب مدينة خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، ظهر اليوم الاربعاء30/4/2025م، باستشهاد مواطن برصاص طائرات الاحتلال جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد من منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خانيونس اثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال المسير ونقلته إلى مستشفى ناصر الطبي وسط المدينة، مبينة حسب مصدر طبي، أن هوية الشهيد تعود لـ" عبد الله سليمان بربخ".

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 23 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023م، 15منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,400 شهيدًا و 118,014 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.