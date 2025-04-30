4 إصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

فلسطين اليوم

أكدت مستشفى العودة – النصيرات، اليوم الاربعاء30/4/2025م، وصول عدد من الإصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وبينت "العودة" في تصريح صحفي، وصول المشفى 4 إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" خيمة تؤوي نازحين في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 23 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023م، 15 منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,400 شهيدًا و 118,014 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.