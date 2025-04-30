فلسطين اليوم

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إنتر ميلان، تُقام المباراة المرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وهي مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي، في انتظار الحسم النهائي في لقاء العودة على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إنتر ميلان

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إنتر ميلان، أعلن المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة الحاسمة، في ظل غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، ما دفعه للاعتماد على فيران توريس في قلب الهجوم، وعلى الجناح الواعد لامين يامال، تشكيل برشلونة المتوقع ضد إنتر ميلان

تشكيلة برشلونة اليوم ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

فويتشيك تشيزني. خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جيرارد مارتين.

جول كوندي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جيرارد مارتين. خط الوسط: بابلو جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

بابلو جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز. خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا.

تشكيلة برشلونة اليوم

هذه التوليفة تجمع بين الخبرة والشباب، مع اعتماد فليك على جافي ودي يونج لتأمين الاستحواذ في وسط الملعب، وتوفير المساحات أمام ثلاثي الهجوم.

ويدخل برشلونة اللقاء بعدد من الغيابات المؤثرة، أبرزها غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الدوري الأخيرة. كما يستمر غياب بعض العناصر الاحتياطية، ما يدفع فليك للاعتماد على العناصر الشابة مثل كوبارسي ولامين يامال.

وقدم برشلونة أداءً قويًا في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث لم يخسر أي مباراة على أرضه خلال البطولة، وحقق 5 انتصارات وتعادل واحد في “لويس كومبانيوس”، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل موقعة العودة في ميلانو.