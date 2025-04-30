وصول 35 شهيداً للمستشفيات يرفع حصيلة استئناف الحرب لـ2,308 شهيداً

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن 35 شهيداً وصلوا مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى 109 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق الوزارة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك يرتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,400 شهيداً و 118,014 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (2,308 شهيدا، 5,973 إصابة).