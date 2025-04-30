جيش الاحتلال يزعم مهاجمته مجموعة تخطط لهجوم على الدروز

الساعة 12:29 م|30 ابريل 2025
جنود إسرائيليون قرب الحدود خلال محاولتهم التسلل لأحد القرى اللبنانية
جنود إسرائيليون قرب الحدود خلال محاولتهم التسلل لأحد القرى اللبنانية

فلسطين اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ هجومًا ضد مجموعة بزعم أنها كانت تخطط لمهاجمة الدروز في جنوب دمشق.

ووفق دورون كدوش في إذاعة جيش الاحتلال، فإن إسرائيل وجهت  تحذيرًا للنظام السوري وطالبته بمنع الاعتداءات على الدروز.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هاجمنا مجموعة متطرفة كانت تعمل على مهاجمة الدروز في جنوب دمشق".