جيش الاحتلال يزعم مهاجمته مجموعة تخطط لهجوم على الدروز

فلسطين اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ هجومًا ضد مجموعة بزعم أنها كانت تخطط لمهاجمة الدروز في جنوب دمشق.

ووفق دورون كدوش في إذاعة جيش الاحتلال، فإن إسرائيل وجهت تحذيرًا للنظام السوري وطالبته بمنع الاعتداءات على الدروز.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "هاجمنا مجموعة متطرفة كانت تعمل على مهاجمة الدروز في جنوب دمشق".