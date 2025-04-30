موقع عبري يكشف خطة الاحتلال لرفح: منطقة خالية من المقاومة

فلسطين اليوم

قال موقع والا العبري اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوَل رفح جنوب قطاع غزة إلى منطقة خالية من القتال.

ووفق أمير بوخبوط ، فإن جيش الاحتلال يعمل في رفح على ثلاثة محاور رئيسية: إعدام المقاومين، وتدمير البنى التحتية، واكتشاف وتدمير الأنفاق.

وأفاد بوخبوط، أن تقديرات جيش الاحتلال، أنه رفح فيها 150 مقاوماً فلسطينيًا، متوقعاً أن تكون رفح أول منطقة يتم "احتلالها" وتنقيتها، مع نقل السكان إليها وتوزيع الغذاء مباشرة.

وحسب بوخبوط، فإنه بعد الانتهاء من المنطقة، يُتوقع إعلان رفح كمنطقة خالية من القتال، وبعد ذلك سيتم نقل السكان الفلسطينيين إليها تحت رقابة أمنية مشددة.

ودمر الاحتلال خلال الآونة الأخيرة مدينة رفح، حيث ينسف منازلها كل ليلة بعد نزوح سكانها وإجبارهم على إخلائها، بحجة توزيع المساعدات على المواطنين.