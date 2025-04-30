الصحة: مليون طفل محرومون من الغذاء و100 استشهدوا بانتظار العلاج
أكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة د. منير البرش اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بمنع الماء والغذاء.
وأوضح أن مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، كما أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاماً، فيما استشهد 100 طفل أثناء انتظارهم فتح المعابر للعلاج بالخارج.
وأكد البرش، أن الضحايا بسبب تبعات الحرب غير المباشرة تفوق أعداد شهداء القصف.
وحول عمل المستشفيات، قال البرش: إن 20 مستشفى فقط تعمل جزئياً من أصل 38 في غزة، كما أن أكثر من 360 من الكوادر الصحية تم اعتقالهم من قبل الاحتلال.
وتواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".
ومع مرور60 يوما على الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، تتزايد تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع خاصة بين الأطفال، وقد تجددت الدعوات للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة والمساعدات.