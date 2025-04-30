الاحتلال يقرر تشريح جثمان الشهيد الأسير مصعب عديلي

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تشريح جثمان الأسير الشهيد مصعب عديلي (20 عاما) من مدينة نابلس.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد تقديم طلب للتحقيق في ظروف استشهاده.

يذكر أنّ عديلي، استشهد في سجون الاحتلال في السابع عشر من الشهر الجاري، وكان يقضى حكما بالسجن لمدة عام وشهر، وكان من المقرر الإفراج عنه بعد أيام على استشهاده.

والشهيد عديلي واحد من بين 65 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.

يشار إلى أنّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين (74) شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، من بينهم (63) ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.