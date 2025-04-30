الغذاء العالمي: 700 ألف شخص كانوا يعتمدون على الوجبات اليومية

فلسطين اليوم

أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أن الوضع صعب للغاية في قطاع غزة بعد نفاذ المخزون الغذائي.

وأوضحت المتحدثة، أن 700 ألف شخص في قطاع غزة كانوا يستفيدون من الوجبات يوميًا.

وقالت: لدينا شاحنات مساعدات عالقة على الحدود تنتظر الدخول إلى غزة.

وبينت المتحدثة، أن غزة قد تشهد وفيات بسبب سوء التغذية مع استمرار إغلاق المعابر.

وأعلنت المتحدثة، أنه خلال الهدنة أدخل البرنامج ما بين 30 إلى 40 ألف طن من المساعدات.

وتواصل إسرائيل منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".