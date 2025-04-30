نفاد الوقود الخاص بمركبات الدفاع المدني في جنوب القطاع

الساعة 09:24 ص|30 ابريل 2025
الدفاع المدني
الدفاع المدني

فلسطين اليوم

أكد رئيس قسم الإسعاف بالدفاع المدني بخانيونس أسعد السقا اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، نفاد الوقود الخاص بمركبات الدفاع المدني في جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على كافة نواحي الحياة في غزة.

وطالب السقا، المنظمات الدولية التدخل لتوفير احتياجات الجهاز العاجلة لضمان استمرار عمل طواقمنا في إنقاذ الجرحى.

وأوضح السقا، أن الدفاع المدني يرفع طلبات للجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير المساعدات العاجلة لكن الاحتلال يرفضها.

 