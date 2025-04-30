تنديد باقتحام جنود الاحتلال ساحة الحرم الابراهيمي

فلسطين اليوم

اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بالضفة المحتلة.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة الحرم، وعززت من تواجدها في محيطه، وأحياء البلدة القديمة، وكثفت من حواجزها العسكرية، لتوفير الحماية للمستعمرين الذين سيقتحمون الحرم وأروقته غدا بحجة الأعياد اليهودية.

من جهته، ندد مدير المسجد الإبراهيمي السابق حفظي أبو سنينة، باقتحام العشرات من جنود الاحتلال ساحة المسجد الإبراهيمي في الخليل الليلة الماضية.

وأوضح أن اقتحامات المستوطنين والاحتلال تحول المكان من مسجد إسلامي إلى كنيس يهودي وهذا اعتداء خطير بحق المسجد الإبراهيمي؛ وتؤثر على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد بأريحية وسهولة.

وبين، أن الأقفال التي وضعت على أبواب المسجد ما زالت حتى اللحظة، وفتحها مؤقتًا يكون بطلب من مكتب حرس الحدود.