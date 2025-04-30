هآرتس: الضباط والجنود الإسرائيليون يرفضون توسيع العملية البرية بغزة

الساعة 08:55 ص|30 ابريل 2025
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فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، نقلاً عن مصادر، أن كثير من الضباط والجنود الإسرائيليين رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة إذا وسع جيش الاحتلال العملية بغزة.

وأفادت الصحيفة: لن يكون مناص خلال الأسابيع القادمة من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فهناك تقديرات بأن المساعدات الإنسانية في غزة قد تنفد خلال ثلاثة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العملية العسكرية بغزة قد يزيد احتمال تعرض المخطوفين للخطر ومقتل كثير من الجنود.