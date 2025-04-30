الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة الطبقة جنوب الخليل، حيث طالت 23 فلسطينيًّا، بعد اقتحام البلدة، وشن مداهمات وعمليات تحقيق ميدانية.

وعرف من بين المعتقلين: يزن منضال أبو عطوان، أوس محمود أبو عطوان، الغضنفر إيخمان أبو عطوان، محمود إيخمان أبو عطوان، واصف الرجعي، عبد الجليل واصف الرجعي، محمد تيسير عبد الجليل الرجعي، باسل محمد عبد الجليل الرجعي، موسى مفيد الأطرش، قاسم مأمون الأطرش، محمد منقذ أبو عطوان، موسى منقذ أبو عطوان، منيف منقذ أبو عطوان، يوسف محمود أبو عطوان، محمد محمود أبو عطوان، محمد جعفر الأطرش، بشار جعفر الأطرش، جعفر الأطرش، مأمون الأطرش، زيد ناصر أبو عطوان، محمد ناصر أبو عطوان، وزيد ناصر أبو عطوان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في البلدة، من دون التبليغ عن إصابات، كما علقت منشورات تحذيرية وتحريضية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ودهمت حي النقار واعتقلت الأسير المحرر طاهر نوفل، بعد مداهمة منزله. كذلك اعتقلت المواطن وسام نصورة عقب مداهمة منزله في المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وخلال شهر أذار/ مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 600 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، في إطار التصعيد المستمر والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، وذلك وفق نادي الأسير.