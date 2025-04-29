قوات الاحتلال تقتحم ساحة المسجد الإبراهيمي بالخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة الحرم، وعززت من تواجدها في محيطه، وأحياء البلدة القديمة، وكثفت من حواجزها العسكرية، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين سيقتحمون الحرم وأروقته غدا بذريعة الأعياد اليهودية.

واليوم، أغلقت قوات الاحتلال، المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باقتحامه بذريعة الاحتفال بـالأعياد اليهودية.

وتغلق سلطات الاحتلال المسجد 10 أيام سنويا بشكل كامل، بذريعة الأعياد اليهودية، وتسلب حق المصلين الفلسطينيين في الصلاة فيه.