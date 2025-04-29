غارات أميركية على "صعدة" شمال اليمن

فلسطين اليوم

شن الطيران الحربي الأميركي ،مساء اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع يمنية في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الطيران الأمريكي قصف مديرية سحار بـ4 غارات دون الكشف عن تفاصيل الخسائر حتى الآن.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأميركي بشن "هجوم كبير" ضد القوات المسلحة اليمنية، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتواصل القوات المسلحة اليمنية قصف مواقع داخل كيان الاحتلال وسفنًا في البحر الأحمر متوجهة إليه، ردًا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.