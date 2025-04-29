الاحتلال يعتقل شابين من مسافر يطا وآخر من جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، 3 شبان من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بمسافر يطا ،أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عامر الهريني (٣٢ عاماً)،ومحمد سليمان الهريني( ٣٧ عاماً) وذلك بعد مهاجمة المستوطنين لمنزل المواطن خليل الهريني في منطقة واد الرخيم قرب سوسيا .

وأشار مخلمرة إلى أن المستوطنين اعتدوا على المواطنين في تلك المنطقة، قبل أن تقتحمها قوات الاحتلال وتعتقل الشابين الهريني.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من قرية الفندقومية جنوبا

وقال نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء قرارية من قرية الفندقومية، أثناء مروره على حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس.

وخلال شهر أذار/ مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 600 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، في إطار التصعيد المستمر والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، وذلك وفق نادي الأسير.