حماس: تجويع الاحتلال لغزة تحد للمؤسسات القضائية الدولية

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء أن استمرار سلطات الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة هو "جريمة حرب واستخفافٌ بالمجتمع الدولي وتحدٍّ للمؤسسات القضائية الدولية".

وقالت حركة حماس في بيان صحفي لها: "لليوم الـ 60 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الفاشي حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقاً كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود".

وأشارت حماس إلى أن فصول المجاعة تشتد في قطاع غزة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، "ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه".

وشددت الحركة على أن استمرار حكومة الاحتلال في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، يمثّل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقيم والقوانين الإنسانية.

وأضافت أن استمرار منع دخول المساعدات "تحدٍّ للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية".

وأشارت إلى "تصريحات المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، والتي كشف فيها استخدام جيش الاحتلال لموظفي الوكالة كدروع بشرية أثناء اعتقالهم، تُؤكد وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية".

واستدركت حركة حماس أن الاحتلال كسر كل مستويات الإجرام، واستهدف بشكل متعمّد وممنهج المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع".

ودعت، دول العالم كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الانحياز لقيم الإنسانية والعدالة، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمرة أمام سمع وبصر العالم.

وجددت حركة حماس نداءها للدول العربية والإسلامية وشعوبها، وأحرار العالم، إلى التحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة، ودعم وإسناد صمود شعبنا على أرضه