34 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 34 مواطنا في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ومساء اليوم، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة عقب قصفه خيمة نازحين شمال غربي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان.

كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال مناطق في جباليا والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال مصنعا شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد قرب المصنع المستهدف، لكنها لم تنجح في انتشال جثامين 3 آخرين بعد قيام طائرة "كواد كوبتر" النار تجاههم.

واستشهد مواطن وطفل بعد قصف الاحتلال أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد طفل في قصف مدفعي استهدف محيط معمل سولار عند المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52,365 شهيدا و 117,905 مصابا.