الخارجية القطرية تدين إغلاق الاحتلال لصندوق ووقفية القدس

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الاحتلال صندوق ووقفية القدس، معتبرة ذلك تصعيدا جديدا ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته

وحذرت الخارجية القطرية من السياسات "الإسرائيلية" المنهجية الرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، مؤكدة أنها جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بإغلاق وقفية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة بدعوى ارتباطها بالسلطة الفلسطينية، فيما اعتبرته جهات فلسطينية خطوة خطيرة وعنصرية.

وقالت محافظة القدس في بيان لها أمس الاثنين إن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس المحتلة.