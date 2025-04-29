فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، مشاهد من استهداف مجاهديها منزلاً يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتواصل سرايا القدس، والأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، التصدي لعدوان وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة موقعة في صفوفه خسائر بشرية ومادية فادحة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.