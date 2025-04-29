%57 من الإسرائيليين متشائمون بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي العام، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، أن 57.5% من الجمهور "الإسرائيلي" متشائمون بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة لتحرير جميع الأسرى المحتجزين بغزة في المستقبل القريب.

وبيّن الاستطلاع الذي نشره مؤشر "الصوت الإسرائيلي"، أن 51% من الجمهور يعتقدون أن قائد سلاح الجو تصرّف بشكل غير صحيح عندما أوقف الطيارين الذين وقعوا على رسالة تطالب بعقد صفقة لتحرير الأسرى، حتى لو كان الثمن وقف الحرب.

وأشار إلى أن 52.5% من اليهود يعتقدون أنه غير لائق أن يشارك جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية في احتجاجات أو يوقعوا على عرائض سياسية.

كما أظهر، أن حوالي 45% من الجمهور يعتقدون أن "أمن إسرائيل" سيكون اعتبارًا مركزيًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثاته مع إيران.

كما بيّن أن 45% من الجمهور في "إسرائيل" يؤيدون تنفيذ هجوم على إيران بدون دعم من الولايات المتحدة، بينما 41.5% يعارضون ذلك.