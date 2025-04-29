4 شهداء بقصف إسرائيلي شرقي جباليا

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، إثر قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، من جراء قصف إسرائيلي قرب مصنع أبو عيطة شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن، طواقم الإسعاف تتمكن من انتشال شهيد قرب مصنع أبو عيطة شرقي جباليا وطائرات "كواد كوبتر" إسرائيلية تطلق النار وتمنعها من انتشال جثامين 3 آخرين.

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، صعَّدت "إسرائيل" من جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.