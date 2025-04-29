جيش الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى جُدد من غزة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع "كيسوفيم" العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أفرج مساء اليوم، عن 10 أسرى عند حاجز "كيسوفيم" شمال شرق مدينة خانيونس، وتم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52365 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.