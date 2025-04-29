مسؤول "إسرائيلي" عن استمرار قتل المدنيين في غزة: لا يجب أن نتحول لـ "بهائم"

فلسطين اليوم

هاجم منسق ملف المحتجزين والمفقودين الإسرائيليين الأسبق "دافيد ميدان"، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، بشأن المجازر المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال "دافيد ميدان": لا يجب أن نتحوّل إلى بهائم ويصبح استمرار قتل الأبرياء ومعظمهم من الأطفال في غزة قضية اعتيادية".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مسؤول "إسرائيلي" عن استمرار قتل المدنيين في غزة: لا يجب أن نتحول لـ "بهائم"

هاجم منسق ملف المحتجزين والمفقودين الإسرائيليين الأسبق "دافيد ميدان"، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، بشأن المجازر المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال "دافيد ميدان": لا يجب أن نتحوّل إلى بهائم ويصبح استمرار قتل الأبرياء ومعظمهم من الأطفال في غزة قضية اعتيادية".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.