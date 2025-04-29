"الدفاع المدني" يُعلن نفاد كميات الوقود الخاصة لتشغيل مركباته وتوقف عدد منها

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، عن نفا كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباته (الإطفاء والإنقاذ والإسعاف) في محافظات جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة.

وحذر الدفاع المدني في تصريح صحفي: "من أن تدخلاتنا الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة وستشارك فيها فقط 4 مركبات، الأمر الذي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء".

وحمّل، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمراره فرض الحصار.

وجدد مطالبه، للسادة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وللمؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود وتزويد المؤسسات والأجهزة العاملة في المجال الإنساني.