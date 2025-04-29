نتنياهو يُسمي رئيس "الشاباك" الجديد قريباً

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، عن موعد تسمية رئيس جهاز "الشاباك" الجديد، خلفاً لرونين بار.

وقال مراسل القناة "12" العبرية، عميت سيجال، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن قريبًا عن رئيس جهاز الشاباك الجديد، ليتولى مهامه خلفاً لرونين بار.

وفي 20 مارس الماضي، صدقت الحكومة على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري، وسط احتجاجات إسرائيلية واسعة.

وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.

وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.

والمرشحون لخلافة رونين بار وفق مصادر عبرية هم:-

نائب رئيس "الشاباك"- "م، وشالوم بن حنان، وأيال تسير كوهين، ويائير سغيا.