الكشف عن عدد الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء في غزة

فلسطين اليوم

كشف مسؤول في فريق التفاوض "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 29 إبريل 2025، عن عدد المحتجزين "الإسرائيليين" الأحياء لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت القناة "13" العبرية، عن المسؤول قوله: "إن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء (24) الذي ذكره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو بالفعل العدد الرسمي الصحيح، وهو أيضًا العدد الرسمي الذي قدّمه منسق شؤون الأسرى للوسطاء خلال المفاوضات".

وكشفت مصادر مطلعة، اليوم، عن وجود اتفاق مبدئي على الإفراج عن أسرى إسرائيليين خلال مايو المقبل.

وقالت المصادر لقناة العربية: "اتفاق مبدئي على الإفراج عن أسرى من غزة خلال مايو بينهم الرهينة الأميركية". وفق قولها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك "اتفاق على إنشاء 3 ممرات آمنة لعبور المساعدات لغزة برقابة الوسطاء".

وشدد على "استمرار الاجتماعات بين مسؤولين مصريين وحماس وإسرائيل خلال الأيام المقبلة".